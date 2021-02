Speranza riprova a incatenarci con un nuovo lockdown? Farina senza pietà | Fate stare lui a casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora Roberto(de)merita la foto di prima pagina. Non siamo noi a esserne ossessionati. È lui che è ossessionato dal bisogno di inocularsi nella nostra vita, sostituendosi ai vaccini che non ci sono, con esiti devastanti a breve, medio e lungo periodo, qualunque parametro si usi. La sua politica lo scorso anno è stata basata essenzialmente sui, il domicilio come galera, e fuori un controllo da Stato di polizia sanitaria. Dopo il, i colori, con algoritmi che hanno modificato le leggi antiche del buon senso nel regolare spostamenti e aperture e chiusure di fabbriche, scuole, chiese, ristoranti, negozi, piste di sci. La tecnica è stata quella del trattare i cittadini come sudditi da incatenare, abolendo d'accordo con Giuseppe Conte, e in linea con l'ideologia cinese dove conta lo Stato e non esistono persone ma ...