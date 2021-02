Sbattezzo | come sottrarsi al potere del Vaticano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sappiamo tutti benissimo di vivere in un Paese che, nonostante si professi ateo, spesso e volentieri si comporta da provincia del. E sappiamo anche che l’influenza della Chiesa Cattolica sulla realtà italiana è uno dei principali motivi per cui, in uno Stato presunto modernoil nostro, le libertà civiche restano tristemente indietro. Lopotrebbe essere una soluzione all’esageratodella religione. Contraccezione e aborto liberi, sicuri ed accessibili (senza cimiteri dei feti con tanto di dati privati sbandierati al pubblico). Diritto al matrimonio e alla genitorialità egalitari a prescindere dal genere delle parti coinvolte. Educazione sessuale basata su principi scientifici in tutte le scuole, comprese quelle rurali o in città un po’ meno sinistroidi. La lista di ciò che, nell’anno del ...