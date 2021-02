Prada Cup | Francesco Bruni | “Non diamo niente per scontato”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto gara-7 contro Ineos Team UK ed è ora davvero a un passo dalla qualificazione per il Match di America’s Cup 2021. Il TeamPirelli si trova adesso in vantaggio per 6-1 nella Finale diCup, con a disposizione la bellezza di sei match point consecutivi per completare l’opera e diventare Challenger ufficiale nella 36ma Coppa America di vela. Nella prima regata odierna non c’è stata storia, con la barca italiana che si è dimostrata nettamente superiore a Britannia con vento medio-leggero tagliando il traguardo con 1’45” di vantaggio. “Siamo molto felici. Siamo molto vicini alla vittoria, è chiaro. Ma dobbiamo concentrarci sulla prossima regata e non dareper. C’è stato un po’ più di vento prima della partenza, poi è sceso. Comunque entrambe le barche hanno usato un fiocco più ...