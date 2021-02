Possono i draghi volare con le mosche? (Di domenica 21 febbraio 2021) Le zampe di una mosca si posano su qualsiasi cosa (proverbio africano) di Ugo Righi Dare la fiducia a qualcuno significa valutare i risultati non i mezzi o i metodi: questo è un principio. Non si Possono usare i propri parametri per definire la congruenza delle scelte. La sospensione del giudizio fa parte della fiducia, il contrario è incoerente. Però il dubbio è legittimo. Diciamoci la verità : molti di noi si aspettavano che le decisioni di draghi sulla formazione del governo avrebbero agito a partire dai mezzi ( persone) con criteri di svolta e non incrementali del cambiamento. E’ inevitabile chiedersi se sarà mai possibile far volare i draghi con le mosche e i calabroni. Che speranza possiamo avere in un Arcuri, inserito nel governo dei migliori, quando ha registrato fallimenti uno dietro l’altro ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Le zampe di una mosca si posano su qualsiasi cosa (proverbio africano) di Ugo Righi Dare la fiducia a qualcuno significa valutare i risultati non i mezzi o i metodi: questo è un principio. Non siusare i propri parametri per definire la congruenza delle scelte. La sospensione del giudizio fa parte della fiducia, il contrario è incoerente. Però il dubbio è legittimo. Diciamoci la verità : molti di noi si aspettavano che le decisioni disulla formazione del governo avrebbero agito a partire dai mezzi ( persone) con criteri di svolta e non incrementali del cambiamento. E’ inevitabile chiedersi se sarà mai possibile farcon lee i calabroni. Che speranza possiamo avere in un Arcuri, inserito nel governo dei migliori, quando ha registrato fallimenti uno dietro l’altro ...

