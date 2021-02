Pirlo: “Ramsey è disponibile, Dybala invece non migliora. Domani giocherà Buffon” (Di domenica 21 febbraio 2021) intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday match di Serie A contro il Crotone, Andrea Pirlo ha dato indizi di formazione: “Buffon partirà dall’inizio mentre Dybala non è ancora disponibile. Purtroppo invece di migliorare le cose rimangono tali, bisogna aspettare ancora. Aaron è disponibile e vedremo se farlo giocare dall’inizio e in quale posizione”. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday match di Serie A contro il Crotone, Andreaha dato indizi di formazione: “partirà dall’inizio mentrenon è ancora. Purtroppodire le cose rimangono tali, bisogna aspettare ancora. Aaron èe vedremo se farlo giocare dall’inizio e in quale posizione”. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Pirlo: 'Gioca Buffon, Ramsey c'è. Dybala out' - UgoBaroni : RT @SkySport: Pirlo: 'Gioca Buffon, Ramsey c'è. Dybala out' - emmpad2 : RT @junews24com: Crotone-Juve: Pirlo pensa ad un nuovo ruolo per Ramsey. Ultime - - paoloangeloRF : Juventus-Crotone, Pirlo: 'Gioca Buffon, Ramsey c'è. Dybala ancora fuori' | Sky Sport - paolo1672 : @forumJuventus È un 4 4 2 come sempre! Dubbi son tanti specialmente con Berna/Ramsey ormai siamo alla frutta... Man… -