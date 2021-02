Parma, è quasi un suicidio: da 2-0 a 2-2 con l'Udinese, la salvezza ora è a -6 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Parma spreca una grande occasione per restare agganciato al treno-salvezza e si fa raggiungere sul 2-2 dall'Udinese al Tardini, dopo essere andato in vantaggio di 2 gol. Gli uomini di D'Aversa fanno, disfano, sciupano e incassa l'ennesima beffa, scivolando a -6 dal Torino (quartultimo). Gotti indovina i cambi e rimonta sul 2-2 dopo un'ora di gioco difficile per la pressione dei padroni di casa. I ducali, con Gervinho e Kurtic a sorpresa neppure in panchina, approcciano infatti al match con grande personalità e passano in vantaggio al 3°: Pezzella crossa dalla sinistra, Cornelius ruba il tempo a Zeegelar e Bonifazi e insacca di testa, sbloccandosi in campionato e interrompendo il digiuno casalingo dei suoi di otto gare. Un'azione che si ripete dieci minuti più tardi con gli stessi protagonisti e solamente la mano sinistra di Musso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilspreca una grande occasione per restare agganciato al treno-e si fa raggiungere sul 2-2 dall'al Tardini, dopo essere andato in vantaggio di 2 gol. Gli uomini di D'Aversa fanno, disfano, sciupano e incassa l'ennesima beffa, scivolando a -6 dal Torino (quartultimo). Gotti indovina i cambi e rimonta sul 2-2 dopo un'ora di gioco difficile per la pressione dei padroni di casa. I ducali, con Gervinho e Kurtic a sorpresa neppure in panchina, approcciano infatti al match con grande personalità e passano in vantaggio al 3°: Pezzella crossa dalla sinistra, Cornelius ruba il tempo a Zeegelar e Bonifazi e insacca di testa, sbloccandosi in campionato e interrompendo il digiuno casalingo dei suoi di otto gare. Un'azione che si ripete dieci minuti più tardi con gli stessi protagonisti e solamente la mano sinistra di Musso ...

