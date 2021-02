Ultime Notizie dalla rete : Paolo Alvisa

Gallura Oggi

Di 68 anni. Dopo lunga malattia è mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 68 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Santina, i figli Andrea con Anna, Filippo con Roberta e la piccola Rebecca, il padre Filippo, il fratello Roberto, la sorella Anna con Antonello, i ...Di 68 anni. Dopo lunga malattia è mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 68 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Santina, i figli Andrea con Anna, Filippo con Roberta e la piccola Rebecca, il padre Filippo, il fratello Roberto, la sorella Anna con Antonello, i ...Fra i 5 stelle in 16 votano no, 12 gli assenti. Nella sua replica il premier ha parlato di semplifcazione, lotta alla corruzione, giusta durata dei processi, sport e turismo ...Dopo i senatori, il Movimento 5 Stelle annuncia l'espulsione dei deputati che hanno votato no a Draghi, cosa succede ora ...