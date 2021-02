Napoli, il centrocampista Elmas: “Contro l’Atalanta serve una prestazione di alto livello” (Di domenica 21 febbraio 2021) Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match Contro l’Atalanta Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 febbraio 2021) Eljifdel, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del matchEljifdel, è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

napolista : Sportmediaset: Lobotka lascerà il Napoli a giugno Dopo il no al Torino di gennaio, il club partenopeo gli cercherà… - FNVPN1 : @AJ2098 @SpudFNVPN perciò dico che esagera anche con meret e di Lorenzo.. non sono fenomeni ok ma manco sono brocch… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta, Pessina: “Napoli? Vogliamo vincere ancora”: Atalanta, Pessina… - napolista : Bakayoko: “Non eravamo in giornata, è un periodo difficile per le assenze” Il centrocampista del Napoli ai canali u… - sportli26181512 : Napoli, Zielinski: 'Tante assenze, ma dobbiamo dare di più. Presi due gol evitabili. Gattuso? La responsabilità...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli centrocampista Napoli, Elmas: 'Dobbiamo seguire il mister, battagliare in ogni partita' Commenta per primo Eljif Elmas , centrocampista del Napoli , parla a Sky Sport prima della partita con l' Atalanta : 'Tutti sappiamo in che momento siamo. Questa è una gara importante per entrambe le squadra. L'Atalanta è forte e ha ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Le mosse di Pirlo per il Monday Night ... alla vigilia della sfida Atalanta Napoli. Gli azzurri lo sappiamo, contano un grande numero di ... Ecco che senza il centrocampista, il reparto a 4 al centro sarà oggi composto dai soliti Freuler e De ...

Napoli: Gattuso ritrova un giovane centrocampista Calciomercato.com Elmas: “Contro l’Atalanta serve una prestazione di alto livello” Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai ...

Elmas a Sky: “Seguiamo le indicazioni del mister. Atalanta forte, servirà una prova di alto livello” Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel prepartita di Atalanta-Napoli: “Abbiamo la consapevolezza del momento particolare che stiamo vivendo. Questa è una ...

Commenta per primo Eljif Elmas ,del, parla a Sky Sport prima della partita con l' Atalanta : 'Tutti sappiamo in che momento siamo. Questa è una gara importante per entrambe le squadra. L'Atalanta è forte e ha ...... alla vigilia della sfida Atalanta. Gli azzurri lo sappiamo, contano un grande numero di ... Ecco che senza il, il reparto a 4 al centro sarà oggi composto dai soliti Freuler e De ...Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai ...Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel prepartita di Atalanta-Napoli: “Abbiamo la consapevolezza del momento particolare che stiamo vivendo. Questa è una ...