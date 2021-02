(Di domenica 21 febbraio 2021) “Parole vergognose,inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo ‘professore’il. Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a Giorgia”. Matteo, leader della Lega, interviene così sulla vicenda legata aglirivolti Giovanni, storico e docente all’Università di Siena, alla leader di Fratelli d’Italia: “Datemi dei termini: una rana dalla bocca larga? Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire?”, le parole diin una trasmissione radiofonica.ha ricevuto la solidarietà da esponenti di diverse forze politiche e anche quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi ...

Adnkronos : Insulti a #Meloni, rettore Siena: 'Valuteremo provvedimenti per professore' - Adnkronos : #Meloni: 'Solidarietà da Mattarella dopo insulti' - Adnkronos : Insulti a #Meloni, #Salvini: 'Gozzini merita licenziamento' - Black300Joe : RT @matteosalvinimi: Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo “professore” merita il licenziam… - Pierorezzacapa : RT @MiuccioPrado: Tutti a schifarsi degli insulti alla Meloni. Quasi nessuno ha notato che il vero schifo è affermare che in politica il pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Meloni

Read More Flash Offese alla: Messa,'Condanna come donna e ministro' 20 Febbraio 2021 Suglirivolti alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, dal professore e docente dell'..."Solidarietà a Giorgia, oggetto di una inaccettabile violenza verbale". E' il commento della presidente del Senato, Casellati, aglisessisti del docente Gozzini. Per il presidente della Camera,Fico,"..."Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo 'professore' merita il licenziamento. Tutta la mia solidarietà e il ...“Vacca, scrofa”: sono questi gli insulti rivolti a Giorgia Meloni dallo storico e docente all’Università di Siena Giovanni Gozzini, nel corso del format “Bene bene Male male” dell’emittente ...