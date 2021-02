Imprenditori immigrati | neanche la pandemia tra irregolarità e sfruttamento li ferma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb – “Glistranieri (titolari o soci di imprese) sono 739.568, su una platea totale di 7,5 milioni. Si tratta di un numero in crescita costante dal 2011, quando erano 572mila. L’aumento è del 29,3% in dieci anni. Fra il 2019 e il 2020, invece, il numero deglinati all’estero è cresciuto del 2,3%, con una sostanziale tenuta, nonostante l’epidemia”. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto della Fondazione Leone Moressa. Mentre le aziende italiane sono travolte dallaquelle degliregistrano un trend positivo. Il fenomeno sembrerebbe inspiegabile ma in realtà è solo una condi ciò che abbiamo visto in questi anni. Perché glisi sono messi in proprio? Prima di entrare nel merito del ...