Cossu ancora in rianimazione dopo l'incidente. Auto sequestrata

CAGLIARI - È stabile ed è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, Andrea Cossu, l'ex calciatore di Cagliari e della Nazionale, rimasto gravemente ferito nell'incidente. Auto sequestrata.

