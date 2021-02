Cagliari | flop Di Francesco | c’è Semplici per la salvezza

(Di domenica 21 febbraio 2021) Domani ilporrà ufficialmente fine all’era Die inizierà la sua lotta per laconIl, in questi ultimi due giorni, ha dovuto rimboccarsi le maniche. Dopo la pesantissima sconfitta contro il Torino e un futuro che non si delinea roseo, è apparsa abbastanza chiara l’intenzione di dare una svolta radicale al percorso della squadra. Il progetto di untargato Eusebio Dipuò dirsi più che fallito e, per il club sardo, è arrivato il momento di guardarsi intorno e fare i conti con una dura realtà. Urge un cambiamento e, per attuarlo, la società capeggiata da Tommaso Giulini, dopo una serie di indiscrezioni, è andata nella direzione di Leonardo. L’ex allenatore della Spal, come ...

1canalesport : Di Francesco, dopo Roma e Sampdoria altro flop: esonerato dal Cagliari - infoitsport : Flop Cagliari, Di Francesco al capolinea. Gazzetta: 'Semplici o Mazzarri per Giulini?' - infoitsport : Di Francesco flop anche a Cagliari: «Sampdoria sbaglio enorme» - guglielmo75 : @CucchiRiccardo DI Francesco un po' troppo presuntuoso come allenatore, dopo i flop con Samp e Cagliari gli converr… - Ste_Gualdoni : RT @NicoSchira: #Cagliari sempre più a picco e a rischio B: a questo punto nonostante l’ostinazione di Tommaso #Giulini la panchina rossobl… -

Di Francesco ripartiva da. Ma anche nell'Isola la sua avventura non era felice e si è conclusa adesso, con la squadra in piena zona retrocessione. Unica parziale consolazione per il tecnico ...di francesco Da calciomercato.com Dieci sconfitte nelle ultime tredici partite in campionato, 14 ko in 23 gare: i numeri della stagione del, ora a - 5 dal quartultimo posto, sono sempre più terribili. Tanto che, dopo la debacle contro il Torino, i sardi potrebbero ...Domani il Cagliari porrà ufficialmente fine all’era Di Francesco e inizierà la sua lotta per la salvezza con Semplici. Le ultime ...Almeno stavolta, Di Francesco non si vedrà sostituire da Claudio Ranieri. Gli era successo la prima volta sul finire della seconda stagione alla Roma, dove era arrivato dopo gli ottimi esordi al Sassu ...