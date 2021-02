Astrazeneca: “Rispetteremo gli impegni. Forniamo vaccini solo ai governi, non ai privati” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Riguardo alle notizie emerse oggi sulle consegne del vaccino AZD1222, AstraZeneca afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni. Con la terza consegna che e’ stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare gia’ piu’ di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre“. E’ quanto si legge nella nota diffusa da AstraZeneca. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Riguardo alle notizie emerse oggi sulle consegne del vaccino AZD1222, AstraZeneca afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni. Con la terza consegna che e’ stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare gia’ piu’ di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre“. E’ quanto si legge nella nota diffusa da AstraZeneca.

quotidiacanarie : Il problema in Italia? Vivere di dichiarazioni roboanti, piani concreti non ce ne sono e ... neanche le fiale. Il p… - Herbert403 : Che palle. Quando finiremo le vaccinazioni non si sa.?? Astrazeneca taglia i vaccini: -15% in settimana. “Rispetter… - augusto_amato : Astrazeneca taglia i vaccini: -15% in settimana. “Rispetteremo impegni. Dosi ai privati? No, solo ai governi. Prese… - Notiziedi_it : Ancora intoppi sui vaccini: AstraZeneca taglia del 15% le forniture all’Italia. L’azienda: «Rispetteremo gli impegn… - maxoratio : Nuovi tagli alle consegne da AstraZeneca: riduzione del 15%. L’azienda: “Produzione complessa, rispetteremo i contr… -