Vaccini | taglio del 15% di Astrazeneca sulle dosi in consegna

loris30999 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: 'Gravissimo taglio dosi Astrazeneca' #covid - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: 'Gravissimo taglio dosi Astrazeneca' #covid - cjmimun : Vaccini: Zingaretti, gravissimo taglio dosi Astrazeneca - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: 'Gravissimo taglio dosi Astrazeneca' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: 'Gravissimo taglio dosi Astrazeneca' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini taglio

Agenzia ANSA

Ilnazionale , comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15% . Ildei, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista oggi. Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di#...Ilnazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15%. Ildei, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista oggi. "Ci è stata comunicata una riduzione di 9 mila dosi del vaccino ...Secondo quanto riporta l'Ansa il taglio dei vaccini anti Coronvirus Astrazeneca comunicato alle Regioni dovrebbe essere del 15% ...«Sui vaccini, come ha anche detto il presidente della Regione Nello Musumeci, non vogliamo essere truffati e vogliamo che ogni decisione venga condivisa con lo Stato. Però chiediamo di fare presto e n ...