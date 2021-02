Troppa folla: interventi in via del Corso a Roma e sul lungomare di Napoli (Di sabato 20 febbraio 2021) CHIUSURE ANTI - COVID 20 febbraio 2021 18:43 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) CHIUSURE ANTI - COVID 20 febbraio 2021 18:43 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Salerno, troppa folla sul lungomare: domani chiuso l'arenile di Santa Teresa A causa del progressivo aumento di persone sul lungomare di Salerno l'arenile di Santa Teresa verrà chiuso dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno di domani domenica 21.02.2021. Il tutto nel ...

Covid: 14.931 positivi, 251 vittime. A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare

Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono invece 251.

Covid: folla a Napoli, transennato il lungomare Con la bella giornata di oggi, si sono creati diversi assembramenti. Le forze di polizia hanno interdetto l'accesso tra piazza Vittoria e Santa Lucia favorendo solo l'uscita ...

