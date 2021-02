Travaglio a La7: “I 5 stelle non contano più niente e sono esplosi al loro interno per la scelta di appoggiare Draghi” (Di sabato 20 febbraio 2021) “I 5 stelle non contano più niente pur essendo il partito di maggioranza relativa e sono esplosi per la scelta che hanno fatto di sostenere il governo Draghi”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Il discorso di Mario Draghi? Per metà era sostanzialmente un elogio nei confronti del Conte 2 e di continuità, e per l’altra metà era praticamente uguale al discorso che fece Conte nel settembre del 2019 presentando alle Camere il suo secondo esecutivo”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) “I 5nonpiùpur essendo il partito di maggioranza relativa eper lache hanno fatto di sostenere il governo”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Il discorso di Mario? Per metà era sostanzialmente un elogio nei confronti del Conte 2 e di continuità, e per l’altra metà era praticamente uguale al discorso che fece Conte nel settembre del 2019 presentando alle Camere il suo secondo esecutivo”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

