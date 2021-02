Torino, c’è un terzo calciatore positivo al Covid-19 (Di sabato 20 febbraio 2021) Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica attraverso i propri canali ufficiali che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata. Foto: sito Torino logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al-19 riscontrate in due giocatori, ilFC comunica attraverso i propri canali ufficiali che un altroè risultatoai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata. Foto: sitologo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

