Sanremo 2021, infuria la polemica su Barbara Palombelli conduttrice: "Botteri, Sciarelli, Bortone non andavano bene?" "Disprezzate giornaliste Rai" (Di sabato 20 febbraio 2021) "Tra le professioniste dell'informazione del Servizio Pubblico, quest'anno, non ne abbiamo trovate altre ugualmente meritevoli. A questo punto mi aspetto la premiazione dei Telegatti su Rai1. Ovviamente in appalto totale". Questo il tweet del consigliere d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà. Il riferimento è alla scelta di Amadeus di far condurre la quarta serata del Festival di Sanremo, assieme a lui e a Fiorello, a Barbara Palombelli, volto Mediaset. La conduttrice ha ringraziato in un post su Facebook la sua azienda, che le permette di partecipare, dicendosi "molto emozionata". Ma la polemica, c'era da aspettarselo, era lì a fare capolino. "Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto ...

