Reddito di cittadinanza ai mafiosi, la rabbia di Rita Dalla Chiesa: «Possibile che nessuno sapesse nulla?» (Di sabato 20 febbraio 2021) Reddito di cittadinanza. Uno schiaffo in faccia ai lavoratori (veri). E talvolta ai parenti delle vittime della mafia. Alla notizia dei 145 mafiosi che usufruivano dell’assegno mensile, provvedimento bandiera dei 5Stelle, Rita Dalla Chiesa non trattiene la rabbia. Reddito di cittadinanza, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa “È strano che nessuno avesse capito o intuito quello che stava accadendo. 145 persone sono tante. Se fosse stata una sola, o anche dieci, e allora, si sa, su certe cose c’è il silenzio. Meglio non dire, meglio non vedere, meglio non sapere. Ma 145 casi sono una cifra talmente grossa che evidentemente c’è una falla molto molto larga. Che si è aperta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021)di. Uno schiaffo in faccia ai lavoratori (veri). E talvolta ai parenti delle vittime della mafia. Alla notizia dei 145che usufruivano dell’assegno mensile, provvedimento bandiera dei 5Stelle,non trattiene ladi, lo sfogo di“È strano cheavesse capito o intuito quello che stava accadendo. 145 persone sono tante. Se fosse stata una sola, o anche dieci, e allora, si sa, su certe cose c’è il silenzio. Meglio non dire, meglio non vedere, meglio non sapere. Ma 145 casi sono una cifra talmente grossa che evidentemente c’è una falla molto molto larga. Che si è aperta ...

SkyTG24 : Palermo, reddito di cittadinanza: scoperti 145 condannati per mafia - fattoquotidiano : Palermo, denunciati 145 condannati per mafia che prendevano il reddito di cittadinanza. Dal 2019 percepiti illecita… - Corriere : Reddito di cittadinanza a mafiosi: 145 denunce. Tra gli indagati anche boss della Ka... - segnaleorario : @mauromagatti Libero scrive queste cose con i nostri soldi. Per l'anno 2019 Libero ha ottenuto 5.407.119,97 euro di… - pottonello72 : RT @davidefaraone: A Palermo 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. L’INPS si fida delle autocertificazioni e la… -