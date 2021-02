Random, nella serata d’autore a Sanremo porterà Ragazzo fortunato con i The Kolors (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 febbraio 2021 – In occasione della 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana, nella serata di giovedì 4 marzo dedicata alla Canzone d’autore, Random porterà a Sanremo il brano di Jovanotti “Ragazzo fortunato” insieme a The Kolors, una delle migliori realtà in circolazione sia discograficamente che sul palco. Random, la canzone in gara a Sanremo è Torno da te La scelta dà vita ad una collaborazione di generi diversi tra loro, che personalizza sensibilmente la performance e il consolidamento di una forte amicizia che lega Random a Stash e a tutta la band (da gennaio fuori con il singolo “Mal di Gola”). Random racconta: «Sono davvero tanti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 febbraio 2021 – In occasione della 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana,di giovedì 4 marzo dedicata alla Canzoneil brano di Jovanotti “” insieme a The, una delle migliori realtà in circolazione sia discograficamente che sul palco., la canzone in gara aè Torno da te La scelta dà vita ad una collaborazione di generi diversi tra loro, che personalizza sensibilmente la performance e il consolidamento di una forte amicizia che legaa Stash e a tutta la band (da gennaio fuori con il singolo “Mal di Gola”).racconta: «Sono davvero tanti i ...

