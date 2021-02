Parma, i convocati di D’Aversa per l’Udinese (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati. Riecco Hernani, ecco l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del, Roberto, ha diramato la lista dei. Riecco Hernani, ecco l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

