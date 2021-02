Pallamano | Mikkel Hansen cambia squadra | dal 2022 sarà all’Aalborg

(Di sabato 20 febbraio 2021)! Il fenomeno dellamondiale, fresco campione del mondo con la sua Danimarca, ha firmato un contratto che lo farà tornare in patria, e più precisamente, a partire dal, quando scadrà il suo attuale accordo con il Paris Saint Germain. Nominato miglior terzini sinistro della decade,farà ritorno in Danimarca dopo dieci anni dall’ultima esperienza all’AG Copenhagen, in un campionato che si sta arricchendo di nuovi talenti, a seguito dell’ingaggio del portiere Torbjørn Bergerud da parte del GOG Håndbold. Foto: Ivica Drusany

