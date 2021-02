Morte Mauro Bellugi, il messaggio di cordoglio dell’Inter (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Inter ricorda Mauro Bellugi nel giorno della sua scomparsa “Se il calcio è così amato è perché quando le storie del campo diventano storie di vita i calciatori non sono solo campioni ma degli esempi. Mauro Bellugi per il calcio e per l’Inter è stato questo: un combattente, un compagno di squadra fedele, un avversario stimato”. Inizia così il messaggio di cordoglio dell’Inter per la scomparsa dell’ex difensore nerazzurro Mauro Bellugi. “Quella dell’Inter – si legge ancora sul sito ufficiale del club nerazzurro – per l’ex difensore è stata una chiamata del destino, una proposta impossibile da rifiutare, un incontro che gli ha cambiato la vita e che l’ha reso interista per sempre”. “Nel settore giovanile ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Inter ricordanel giorno della sua scomparsa “Se il calcio è così amato è perché quando le storie del campo diventano storie di vita i calciatori non sono solo campioni ma degli esempi.per il calcio e per l’Inter è stato questo: un combattente, un compagno di squadra fedele, un avversario stimato”. Inizia così ildiper la scomparsa dell’ex difensore nerazzurro. “Quella– si legge ancora sul sito ufficiale del club nerazzurro – per l’ex difensore è stata una chiamata del destino, una proposta impossibile da rifiutare, un incontro che gli ha cambiato la vita e che l’ha reso interista per sempre”. “Nel settore giovanile ...

