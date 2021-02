LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA | seconda tappa | gli uomini di classifica si sfidano sul muro di Fayence

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradelladeldu Var 2021, ladi 177,4 chilometri. L’arrivo è posto in cima a unterribile di 1,2 km al 10%. In passato è già stato affrontato alde l’Haut Var 2012, quando vi vinse il britannico Jonathan Tiernan Locke, alla Parigi-Nizza 2014, ove fu teatro del successo di Carlos Alberto Betancur e alla Parigi-Nizza 2017, quando a gioire, in vetta, fu Simon Yates. Chiaramente quella odierna sarà unache vedrà glidiscontrarsi. Bauke Mollema, dopo il trionfo di ...