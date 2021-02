Dayane e Rosalinda: “più passione nella loro lite che nella storia con Zenga” (Di sabato 20 febbraio 2021) Gli utenti si dividono per le Rosmello e c’è chi sostiene che ci sia più passione nella loro lite che nella liaison tra l’attrice siciliana e Zenga C’è chi la definisce “stratega”, “manipolatrice” e “cattiva”, chi al contrario le dà ragione. C’è anche chi si domanda dove è stata sino ad ora Rosalinda. Chi non crede nella liaison tra Zenga e Rosalinda al punto da affermare che “c’è più passione nella litigata tra Dayane e Rosalinda che non nella fake storia con Zenga”. Insomma il pubblico si divide per le Rosmello, che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Gli utenti si dividono per le Rosmello e c’è chi sostiene che ci sia piùcheliaison tra l’attrice siciliana eC’è chi la definisce “stratega”, “manipolatrice” e “cattiva”, chi al contrario le dà ragione. C’è anche chi si domanda dove è stata sino ad ora. Chi non credeliaison traal punto da affermare che “c’è piùlitigata trache nonfakecon”. Insomma il pubblico si divide per le Rosmello, che ...

GrandeFratello : Il punto di vista di Stefania sul rapporto tra Dayane e Rosalinda... e la vera bomba è appena scoppiata ?? #GFVIP - GrandeFratello : Siamo davanti alle battute finali di un rapporto che non è mai stata una semplice amicizia. Cinque mesi intensi...… - GrandeFratello : Un faccia a faccia molto duro tra Dayane e Rosalinda: tra l'accusa di essere gelosa e quella di essere 'furba', sem… - Dedalus98715706 : @Viviana_Caruso @GiuliaSalemi93 Io il gioco della Salemi non l'ho ancora capito. Fino a due settimane fa con Pier s… - luceducrot : @endlesslilies Anche io lo sto seguendo da 5 mesi, e sinceramente solo voi fan di Dayane non vedete i suoi attacchi… -