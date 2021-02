Classifica Finale Prada Cup, Luna Rossa-Ineos: Team Prada Pirelli in vantaggio 5-1 (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos si sfidano nella Finale della Prada Cup, la competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Gli italiani, reduci dalla semiFinale dominata contro American Magic (4-0), incrociano i britannici che sono giunti a questo appuntamento grazie al primo posto ottenuto nel round robin. L’equipaggio sponsorizzato da Prada e Pirelli ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma l’avversario è dei più ostici e non sarà facile battere la flotta guidata dal timoniere Ben Ainslie. Il regolamento è molto semplice: chi vince sette regate si guadagna il diritto di fronteggiare i kiwi. Si regata nella baia di Auckland (Nuova ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)si sfidano nelladellaCup, la competizione che designa chi sarà lo sfidante diNew Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Gli italiani, reduci dalla semidominata contro American Magic (4-0), incrociano i britannici che sono giunti a questo appuntamento grazie al primo posto ottenuto nel round robin. L’equipaggio sponsorizzato daha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma l’avversario è dei più ostici e non sarà facile battere la flotta guidata dal timoniere Ben Ainslie. Il regolamento è molto semplice: chi vince sette regate si guadagna il diritto di fronteggiare i kiwi. Si regata nella baia di Auckland (Nuova ...

