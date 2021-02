WorldSBK | Cortese | ' I was close to being in a wheelchair'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Two - time world champion Sandromay not be able to race this year, but he is recovering well after last year's accident at Portimao , which he suffered while competing inin team ...

24oresport : Cortese punta al pieno recupero e spera di tornare a correre: 'Non sento più dolore' - corsedimoto : SUPERBIKE - Sandro #Cortese parla del suo recupero dall'incidente #Superbike a Portimao. Si augura di tornare in fu… -

Ultime Notizie dalla rete : WorldSBK Cortese

Motosprint.it

Buthimself has told.com that ' it would be very tough to race this year '. 'The good spots are taken' 'All of the good spots are taken and now, I will concentrate on my full ...Ma ora lo stesso Sandroha dichiarato a.com che 'per quest'anno sarà molto difficile correre'. 'I posti buoni sono occupati' 'Tutti i posti buoni sono occupati e quindi ora mi ...“Per molti mesi sono stato impegnato nel recupero e nella riabilitazione. Ad aprile farò una nuova operazione. Per quest’anno sarà difficile correre”, annuncia il due volte campione del mondo ...Sandro Cortese parla del suo recupero dall'incidente di Portimao. Si augura di tornare in futuro a competere, ma "per lottare per le prime posizioni." ...