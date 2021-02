Valeria Mella trovata morta | l’ultimo messaggio prima della scomparsa

PasqualeMarro : Trovato il corpo di Valeria Mella: era dispersa da 26 giorni sul Monte Velino - infoitinterno : Dispersi sul Monte Velino, trovato il primo corpo: è della cassinate Valeria Mella - stefano_Litaa : RT @ultimenotizie: Sono stati ritrovati tutti e quattro i corpi degli escursionisti dispersi dal 24 gennaio sul #Velino in Val Majelama. Pe… - ultimenotizie : Sono stati ritrovati tutti e quattro i corpi degli escursionisti dispersi dal 24 gennaio sul #Velino in Val Majelam… - Giornaleditalia : Avezzano, trovato il corpo di Valeria Mella, uno dei quattro dispersi sul Monte Velino -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Mella

"Esprimiamo il più profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza ai familiari di, e degli altri avezzanesi trovati purtroppo senza vita, dopo interminabili giorni di ricerche nel vallone ...Dopo il ritrovamento questa mattina di, per questi ultimi due corpi sono in corso le indagini per risalire alla loro identità. Oltre che dalla, 25 anni, il quartetto era composto ...La 25enne Valeria Mella è stata oggi la prima escursionista trovata morta sul monte Velino: l'ultimo messaggio prima della scomparsa.Massa d’Albe. E’ stato Simba a trovarli sepolti sotto la neve, un pastore tedesco nato in Germania del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna. Con lui in Valle Majolama c’è anche Bayla, un’altra femmi ...