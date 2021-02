USA, vendita di case esistenti gennaio +0,6% (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a gennaio un aumento dello 0,6%, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +0,9% riportato a dicembre (dato rivisto da +0,7%). Il dato è migliore delle stime degli analisti che attendevano un calo dell’1,5%. Sono state vendute 6,69 milioni di unità rispetto ai 6,65 milioni di dicembre, sopra le aspettative di consensus (6,61 milioni). (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite dinegli Stati Uniti hanno registrato aun aumento dello 0,6%, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +0,9% riportato a dicembre (dato rivisto da +0,7%). Il dato è migliore delle stime degli analisti che attendevano un calo dell’1,5%. Sono state vendute 6,69 milioni di unità rispetto ai 6,65 milioni di dicembre, sopra le aspettative di consensus (6,61 milioni). (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

