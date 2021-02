‘Tutta colpa di Freud’, il film di Genovese diventa una serie (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – ‘Storie di tutti i giorni’ cantava Riccardo Fogli nel 1982. Oggi quelle scene di vita quotidiana le racconta Paolo Genovese in ‘Tutta colpa di Freud‘, la serie tratta dall’omonimo film del 2014 e diretta da Rolando Ravello. Otto episodi da 45 minuti che hanno al centro il rapporto tra genitori e figli, i drammi di coppia (che sfociano, spesso, in relazioni extraconiugali), il senso dell’abbandono e di colpa, la (ri)scoperta della sessualità e la ricerca incessante dell’amore. Presentata questa mattina in occasione della conferenza stampa virtuale, la serie debutta il 26 febbraio in esclusiva su Amazon Prime Video e in autunno su Canale 5. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – ‘Storie di tutti i giorni’ cantava Riccardo Fogli nel 1982. Oggi quelle scene di vita quotidiana le racconta Paolo Genovese in ‘Tutta colpa di Freud‘, la serie tratta dall’omonimo film del 2014 e diretta da Rolando Ravello. Otto episodi da 45 minuti che hanno al centro il rapporto tra genitori e figli, i drammi di coppia (che sfociano, spesso, in relazioni extraconiugali), il senso dell’abbandono e di colpa, la (ri)scoperta della sessualità e la ricerca incessante dell’amore. Presentata questa mattina in occasione della conferenza stampa virtuale, la serie debutta il 26 febbraio in esclusiva su Amazon Prime Video e in autunno su Canale 5.

dellorco85 : @GuidoCrosetto Ah si? A me pareva che l'inizio della 3° ondata con varianti fosse in tutta Europa. Sarà colpa di Conte... - PareschiPaolo : Allora è vero, era tutta colpa di Gallera.???? - proudoflouisx1 : RT @zjmwith1d: Spero che tutta questa confusione non rovini il bel rapporto che c'è tra il fandom dei 1D e quello dei 5sos. Siamo sempre an… - JuventusUn : #Moggi sicuro al 100%: 'Ecco perchè la #Juventus ha perso, tutta colpa di...' LE PAROLE? - Hopingforthebe3 : RT @alessia74045167: Io ho votato MTR,come tante altre persone che hanno valutato l’intero percorso ma voi continuate pure a fare di tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tutta colpa Nun se po' credere chello ca succedette ajere ô Bentegodi 'e Verona - ilNapolista IlNapolista