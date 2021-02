Torino, Vagnati: “Partita molto importante, ma non è una finale” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima della sfida contro il Cagliari. Una Partita importantissima in chiave salvezza: “Penso che questa sia una gara molto importante, non è una finale, ma dobbiamo essere intelligenti, sfruttare le occasioni, ma stare attenti”. Un match tra due squadre che hanno deluso le aspettative e si ritrovano a lottare per la salvezza: “Il valore della squadra lo dimostri sul campo, inutile fare valutazioni diverse. Sicuramente abbiamo un roster che potrebbe ambire a qualcosa di diverso, evidentemente non è così. Per cambiare l’inerzia dobbiamo scendere in campo”. Una vittoria permetterebbe di dare uno scossone non indifferente alla classifica, dopo qualche pareggio comunque importante. Il pensiero di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davide, ds del, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima della sfida contro il Cagliari. Unaimportantissima in chiave salvezza: “Penso che questa sia una gara, non è una, ma dobbiamo essere intelligenti, sfruttare le occasioni, ma stare attenti”. Un match tra due squadre che hanno deluso le aspettative e si ritrovano a lottare per la salvezza: “Il valore della squadra lo dimostri sul campo, inutile fare valutazioni diverse. Sicuramente abbiamo un roster che potrebbe ambire a qualcosa di diverso, evidentemente non è così. Per cambiare l’inerzia dobbiamo scendere in campo”. Una vittoria permetterebbe di dare uno scossone non indifferente alla classifica, dopo qualche pareggio comunque. Il pensiero di ...

