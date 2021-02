NBA 2020 2021 | Nets dominanti contro i Lakers | sprofondano sempre di più i Bucks

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di tre partite della regular season NBA. Il big match di nottata è vinto da Brooklyn, che priva di Kevin Durant convince allo Staples Centersdiche a loro volta non potevano usufruire di Anthony Davis e Dennis Schröder. Quinta sconfitta in fila per Milwaukee, che perde in casaToronto. Miami passa infine in quel di Sacramento grazie alle triple doppie di Jimmy Butler e Bam Adebayo. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace.