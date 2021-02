MotoGP | Marc Marquez | “Nel 2021 ci saranno sicuramente più sorrisi e bei momenti”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Comincia a filtrare un cauto ottimismo in casaper il recupero didall’infortunio al braccio destro e (soprattutto) dalle tre operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto successivamente. L’otto volte campione del mondo è reduce infatti dal terzo intervento al braccio, effettuato poco più di due mesi fa, perciò è ancora presto per poter capire gli effettivi tempi di recupero in vista dell’inizio del Mondiale. Il nativo di Cervera vuole però tornare a gareggiare proprio a Losail per il primo GP stagionale (28 marzo), ma nel caso in cui non dovesse farcela verrà sostituito nel Team HRC Honda dal tedesco Stefan Bradl. “Oggi è il mio compleanno, quindi voglio ringraziare il Fan Club per questo regalo e tutti i fan che hanno partecipato inviando le loro foto. Vedo che ci sono ...

campione del Mondo nelle scuderie minori ma reduce da un primo anno complicato in MotoGP, senza l'aiuto e la presenza del fratello Marc Marquez al suo fianco, pronto dunque a ricominciare dalla ... Alex augura 'un anno di salute' a Marc Marquez Nel luglio 2020, poco dopo la caduta e appena prima di rinunciare a correre per via del dolore e dell'impossibilità a tentare l'impresa di un ... Comincia a filtrare un cauto ottimismo in casa Marquez per il recupero di Marc dall'infortunio al braccio destro ... effettivi tempi di recupero in vista dell'inizio del Mondiale MotoGP 2021. Il ... Il dott. Claudio Costa svela alcuni episodi della carriera in Clinica Mobile. E sul campione MotoGP Marc Marquez: "La riconoscenza non è di questo mondo".