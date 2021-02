Milan | Tomori | «Mi sento parte del progetto | voglio sfruttare questa esperienza»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Fikayoha parlato delle sue prime settimane con la maglia delFikayo, arrivato ala gennaio dal Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato delle sue prime settimane in rossonero. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24IN ROSSONERO – «Midel. Sto cercando dial massimo, di essere me stesso, di imparare la lingua e di comprenderla. Qui è tutto molto più tattico, bisogna pensare di più e stare più attenti alla posizione. In Inghilterra il gioco è più veloce. Come quando un portiere prende una palla e poi improvvisamente ci sono attaccanti e ali che pressano forte». TUTTO PIÙ ...