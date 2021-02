LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 5-5, Australian Open 2021 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel 3° set (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Medvedev! Il russo reagisce al momento difficile e con il servizio si porta a casa il decimo gioco. Il greco al servizio ora sullo score di 5-5. 40-30 Chirurgico il russo con questa prima di servizio e palla del 5-5 nel 3° set. 30-30 Grande seconda al corpo di Medvedev e out la risposta del greco. 15-30 Prima al centro precisa del russo e niente da fare per Tsitsipas. 0-30 Altro errore del russo che con il dritto a sventaglio non trova il campo. Medvedev in difficoltà. 0-15 Grande risposta di dritto di Tsitsipas e Medvedev in rete con il rovescio. GAME Tsitsipas! E con una palla corta quasi irriverente il greco conquista il gioco, andando avanti 5-4 nel 3° set. Medvedev ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME! Il russo reagisce al momento difficile e con il servizio si porta a casa il decimo gioco. Il greco al servizio ora sullo score di 5-5. 40-30 Chirurgico il russo con questa prima di servizio e palla del 5-5 nel 3° set. 30-30 Grande seconda al corpo die out la risposta del greco. 15-30 Prima al centro precisa del russo e niente da fare per. 0-30 Altro errore del russo che con il dritto a sventaglio non trova il campo.in difficoltà. 0-15 Grande risposta di dritto diin rete con il rovescio. GAME! E con una palla corta quasi irriverente il greco conquista il gioco, andando avanti 5-4 nel 3° set....

zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: dominio incontrastato per l’ultimo vincitore delle… - gnk_fans : #AusOpen ho appena aperto il live score e già è una mattanza o quasi. Medvedev avanti 64 62 - infoitsport : LIVE Medvedev-Tsitsipas, Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo parte favorito - infoitsport : Australian Open 2021, LIVE: Medvedev vince il primo set - zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo si prende il break nel quinto gioco -… -