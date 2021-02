Guerra nei 5stelle, Corda a Crimi: il nulla non può espellermi (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Il nulla non può espellermi da nulla. Attendo comunicazioni formali oltre ai post da 'cuor di leone' su Facebook. Risponderò punto su punto. #InAltoICuori". Lo scrive su Facebook Emanuela Corda, rivolgendosi direttamente a Vito Crimi, che oggi ha annunciato l'espulsione dei deputati M5s (tra cui lei) che ieri non hanno votato la fiducia al governo Draghi."Caro reggente infinito - aggiunge - come sono lontani i tempi nei quali ti presentavi slle consultazioni col Pd insieme alla Lombardi con quei sorrisetti da presa per i fondelli, sbandierando la tua coerenza contro i dinosauri dal sistema! Oggi, attaccato alla poltrona del comando come un mitile allo scoglio, cambi le regole, decidi le alleanze territoriali senza confrontarti, fai e disfi a dispetto del codice etico, del contratto sottoscritto con i ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Ilnon puòda. Attendo comunicazioni formali oltre ai post da 'cuor di leone' su Facebook. Risponderò punto su punto. #InAltoICuori". Lo scrive su Facebook Emanuela, rivolgendosi direttamente a Vito, che oggi ha annunciato l'espulsione dei deputati M5s (tra cui lei) che ieri non hanno votato la fiducia al governo Draghi."Caro reggente infinito - aggiunge - come sono lontani i tempi nei quali ti presentavi slle consultazioni col Pd insieme alla Lombardi con quei sorrisetti da presa per i fondelli, sbandierando la tua coerenza contro i dinosauri dal sistema! Oggi, attaccato alla poltrona del comando come un mitile allo scoglio, cambi le regole, decidi le alleanze territoriali senza confrontarti, fai e disfi a dispetto del codice etico, del contratto sottoscritto con i ...

MassimoMainard1 : Finalmente la Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale ha finalmente ritenuto sussistente la giurisdizi… - gighea : RT @RosannaAvella: “Poi che il soldato che non va alla guerra invecchia come donna senz’amore, questo vorremmo:la certezza in cuore di vinc… - _DoIEvenExist : Poi ovvio che mi metto a fare la guerra al doppiaggio perché c'è sta mafia che dato che doppiano qualsiasi cosa anc… - PMurroccu : RT @Poiana46: @GiancarloDeRisi Poi venne Mani Spulite e subito pensarono di cambiare tutto, esempio le organizzazioni sindacali dovevano pr… - Poiana46 : @GiancarloDeRisi Poi venne Mani Spulite e subito pensarono di cambiare tutto, esempio le organizzazioni sindacali d… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra nei Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 19 Febbraio 2021 E : Il film è ambientato durante gli anni della Guerra Fredda. È il 1963: l'agente della CIA ... preferendo ripensare ai successi e ai momenti difficili durante i suoi undici anni di mandato, nei quali ...

Camion storici, la "Collezione Marazzato" presenta l'Alfa Romeo 455 ...modello che testimonia la qualità della fabbricazione italiana nei materiali, nelle metodologie e nel valore indiscusso delle maestranze nostrane in un'epoca in cui, specialmente dopo la Prima Guerra ...

Guerra nei Cinque Stelle, si misura l'entità della scissione Il Tirreno Guerra nei 5stelle, Corda a Crimi: il nulla non può espellermi “Il nulla non può espellermi da nulla. Attendo comunicazioni formali oltre ai post da ‘cuor di leone’ su Facebook. Risponderò punto su punto. #InAltoICuori”. Lo scrive su Facebook Emanuela Corda, rivo ...

M5S, si sfilano altri 32 grillini: via alla maxi-epurazione La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno ...

E : Il film è ambientato durante gli anni dellaFredda. È il 1963: l'agente della CIA ... preferendo ripensare ai successi e ai momenti difficili durante i suoi undici anni di mandato,quali ......modello che testimonia la qualità della fabbricazione italianamateriali, nelle metodologie e nel valore indiscusso delle maestranze nostrane in un'epoca in cui, specialmente dopo la Prima...“Il nulla non può espellermi da nulla. Attendo comunicazioni formali oltre ai post da ‘cuor di leone’ su Facebook. Risponderò punto su punto. #InAltoICuori”. Lo scrive su Facebook Emanuela Corda, rivo ...La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno ...