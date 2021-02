George R.R. Martin svilupperà l'adattamento del romanzo sci-fi Roadmarks per HBO (Di venerdì 19 febbraio 2021) George R.R. Martin si prepara a collaborare all'adattamento del romanzo sci-fi Roadmarks, firmato dall'amico e mentore Roger Zelazny, scomparso nel 1995. George R.R. Martin torna a collaborare con HBO per adattare il romanzo di fantascienza di Roger Zelazny, Roadmarks, in una serie tv prodotta da WarnerMedia. Martin collaborerà con la collega Kalinda Vazquez, sceneggiatrice di Star Trek: Discovery e produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead. La Vazquez, che porta il nome di un personaggio della seriwe originale di Star Trek, sarà autrice, produttrice esecutiva e showrunner di Roadmarks. Il romanzo, pubblicato da Del Rey nel 1979, parla di un'autostrada che può permettere i viaggi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)R.R.si prepara a collaborare all'delsci-fi, firmato dall'amico e mentore Roger Zelazny, scomparso nel 1995.R.R.torna a collaborare con HBO per adattare ildi fantascienza di Roger Zelazny,, in una serie tv prodotta da WarnerMedia.collaborerà con la collega Kalinda Vazquez, sceneggiatrice di Star Trek: Discovery e produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead. La Vazquez, che porta il nome di un personaggio della seriwe originale di Star Trek, sarà autrice, produttrice esecutiva e showrunner di. Il, pubblicato da Del Rey nel 1979, parla di un'autostrada che può permettere i viaggi ...

