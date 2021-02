Gazzetta | “Napoli squadra fantasma”

ZZiliani : A.A.A. Lettore attento capace di trovare un cenno al rigore non dato al #Napoli sullo 0-0 per il colpo col braccio… - Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - OdeonZ__ : Inter, Eriksen favorito su Vidal. Milan: più Rebic che Leao. Napoli, k.o. anche Politano - OdeonZ__ : Granada-Napoli, le pagelle: Osimhen tira solo una volta, 5. Si salva solo Fabian Ruiz, 6 - OdeonZ__ : Gattuso: 'Risultato bugiardo, ma dove vado con 10 giocatori contati?' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

con Fiorentina ein A, la partita di Porto. In tutto questo, un'attenuante: una stagione con partite ogni tre giorni e giocatori sempre stanchi. Nella seconda metà di febbraio però è tempo di ...Da quel triste giorno del 1994, quando un arresto cardiaco strapp Troisi alla sua gente,ride di meno. E l'Italia pure.“Perde a Granada senza mai lottare. I ragazzi di Gattuso potevano e dovevano dare di più, è mancata completamente la verticalità di gioco”.Ancora due gol in venti minuti, come Genoa in campionato e Atalanta in Coppa Italia. Insigne fa venire in mente Diogene che con la lanterna cercava l’uomo. Granada-Napoli 2-0, le pagelle di Fabrizio d ...