Far Cry 6 e l'invito alla beta: Ubisoft avverte, è una truffa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sebbene Ubisoft non abbia ancora fornito una data di lancio di Far Cry 6, sembra che alcune persone stiano usando il gioco per truffarne altre inviando loro un'e-mail con "accesso beta". Nella mail è presente un collegamento esterno che porterebbe ad un sito: apparentemente, fare clic sul collegamento darà al mittente l'accesso allo schermo e potrà registrare qualsiasi cosa facciano i malcapitati giocatori. Lo YouTuber theRadBrad è stato il primo ad accorgersene affermando che "c'è un'e-mail dall'indirizzo ufficiale di Ubisoft in giro che dichiara l'accesso beta a Far Cry 6", chiedendo ai destinatari di accettare un embargo e di utilizzare una password per accedere al contenuto. Ubisoft ha confermato che "l'email relativa all'accesso alla beta di Far ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sebbenenon abbia ancora fornito una data di lancio di Far Cry 6, sembra che alcune persone stiano usando il gioco perrne altre inviando loro un'e-mail con "accesso". Nella mail è presente un collegamento esterno che porterebbe ad un sito: apparentemente, fare clic sul collegamento darà al mittente l'accesso allo schermo e potrà registrare qualsiasi cosa facciano i malcapitati giocatori. Lo YouTuber theRadBrad è stato il primo ad accorgersene affermando che "c'è un'e-mail dall'indirizzo ufficiale diin giro che dichiara l'accessoa Far Cry 6", chiedendo ai destinatari di accettare un embargo e di utilizzare una password per accedere al contenuto.ha confermato che "l'email relativa all'accessodi Far ...

Ultime Notizie dalla rete : Far Cry Xbox Series X/S e la funzionalità FPS Boost: 'la feature non richiede alcun lavoro aggiuntivo agli sviluppatori' Attualmente, Far Cry 4, Watch Dogs 2, UFC 4, Sniper Elite 4 e New Super Lucky's Tales sono i giochi che supportano FPS Boost e Microsoft ha affermato che aggiungerà la funzionalità ad altri giochi in ...

Microsoft ha annunciato FPS Boost: la retrocompatibilità su Xbox migliora ancora I primi titoli compatibili saranno disponibili già da oggi, e sono Far Cry 4 , New Super Lucky's Tale , Sniper Elite 4 , UFC 4 e Watch Dogs 2 , scelti da Microsot per la loro popolarità e per ...

