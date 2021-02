CorriereCitta : Ex Ilva, Furlan: “Dal Governo risposte positive, confermato ingresso Invitalia” - MannonePompeo : Annamaria Furlan al Mise all’incontro con il Ministro Giorgetti sulla ex Ilva. -

Il Messaggero

Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Annamaria, all'uscita dall'incontro sull'exal Mise con i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro, Andrea ...E infatti già domanii i tre segretari generali di Fim, Fiom e Uilm saranno di nuovo al Mise per incontrare Giorgetti, stavolta su". E la leader Cisl, Annamaria, dai microfoni di Rai news ...«Il Governo ritiene strategica e importante la produzione dell’acciaio per il Paese. Anzi, visto che attraverso il Recovery dobbiamo immaginare un Paese che riprende a crescere, ancora ...Si sa, Maurizio Landini, concreto sindacalista, non è uno che perde tempo. Dopo mesi di conflittualità con la Confindustria sullo spinoso ...