Dopo la fiducia alla Camera | per Draghi debutto a Corte dei Conti e al G7 su Covid

luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - AndreaOrlandosp : L’adempimento delle mie funzioni, dopo il voto di fiducia, inizia stamane con un fiore. Inizio questo mio lavoro pr… - lorepregliasco : Dopo il primo voto di fiducia di stasera, il centrodestra pesa più dell'intergruppo giallorosso Pd+5S+LEU nella mag… - RosySeta : RT @WitCronache: #Draghi: dopo la fiducia subito al lavoro sui dossier internazionali #G7 e #G20. L'obiettivo è quello di contrastare la #p… - FrancyP_ : RT @Ettore_Rosato: Dopo il Senato, la Camera dei Deputati dà la fiducia (ampia) a #Draghi.Una scelta per il futuro, l’Italia vuole tornare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo fiducia

aver incassato ladelle Camere, oggi il premier Mario Draghi farà il suo debutto ufficiale come capo del governo italiano al G7, il primo vertice (anche questo virtuale) dei sette ...Ad Hong Kongil calo della vigilia legato anche ai timori per una possibile stretta monetaria da parte della Banca centrale, sono tornati gli acquisti e l'indice Hang Seng ha chiuso in rialzo ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono fermamente convinto che il controllo” svolto dalla Corte “debba essere efficiente e intransigente. Ma con la stessa fermezza considero fondamentale che tale controllo sia rapi ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei quattro escursionisti dispersi dallo scorso 24 gennaio ...