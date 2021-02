Cos’ha detto Draghi alla Camera? Chiedere a Jovanotti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Dirige, canta. Forse non siamo di fronte a un processo di beatificazione in vita di Mario. Siamo già oltre, considerata la generale venerazione sembra di assistere a un processo di canonizzazione. E l’ex presidente della Bce sarà il primo a fare gli scongiuri, non foss’altro che da un momento all’altro chi oggi ne tesse le lodi potrebbe trattarlo come un Monti qualsiasi. Dall’Olimpo allo Stinfalia è un attimo. Il “tu quoque”, in politica, è sempre dietro l’angolo. Meglio prevenirlo dunque e scongiurare la sesta fatica di Ercole. E’, ma sembraCosì, nel suo ultimo discorsoci ha propinato una sequela di banalità che in confrontoambisce al Pulitzer. ...