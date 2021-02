Comicità | nostalgia e un “ritmo” tutto suo | oggi Massimo Troisi avrebbe compiuto 68 anni

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Se fosse stato in vita,e la suaro68. Neanche tanti. Da troppi, invece, l'Italia non può più ammirare la pungente ma scanzonata ironia e quel...

Ultime Notizie dalla rete : Comicità nostalgia

Everyeye Serie TV

Ora comunque hanno buoni rapporti edi un dualismo che non c'è più. 19. Gibernau. Era ... Laun po' demenziale lo ha sempre divertito molto. 27. Dediche. Non ne ha mai fatte ...... 'mi circondo di persone dall'attitudine positiva , vivo sempre in quei parametri diin ... piccolo ritratto affettuoso della gente che gli fa da pubblico, con un pizzico diper ...