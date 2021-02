Coding per infanzia e primaria obbligatorio dal 2022: come insegnare le basi della programmazione informatica e stimolare lo sviluppo del pensiero critico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (dispense, videotutorial, slides, esempi, esercitazioni) per fornire ai docenti tutti gli strumenti utili ad insegnare agli alunni le basi della programmazione informatica e sfruttare il pensiero computazionale a scopo educativo e didattico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Corso online accreditato, costituito da 4 lezioni (dispense, videotutorial, slides, esempi, esercitazioni) per fornire ai docenti tutti gli strumenti utili adagli alunni lee sfruttare ilcomputazionale a scopo educativo e didattico. L'articolo .

DEFVCLESS : @hernanvdez comunque io credo letteralmente che due persone si amino e che eleanor sia una beard e che quindi stia… - cuenews_it : ??Vetro per #smartphone: un materiale tradizionale per garantire la durabilità dei device mobili, usati da miliardi… - EpicodeSchool : Il nostro nuovo sito è online!?? Per poterlo visitare vai su - gildazorzistan1 : RT @grande_flagello: Come mai non prima! Nel mio passato c'è anche un po' di coding e pensare che la gente ricorra a tali mezzi (con 2 righ… -