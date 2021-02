Challenger Biella 2 2021: Lorenzo Musetti supera agevolmente Ernests Gulbis e vola in semifinale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lorenzo Musetti trionfa meritatamente nel match dei quarti di finale del Challenger 2 di Biella contro il lettone Ernests Gulbis con il punteggio di 6-2 6-4. L’azzurro in semifinale troverà di fronte il vincitore della sfida tra Andreas Seppi e l’ucraino Illja Marchenko. L’azzurro parte fortissimo e trova subito due break che indirizzano di fatto il primo set (4-0). Il 18enne nativo di Carrara sfrutta un avvio di match ad handicap di Gulbis che proprio nei momenti chiave, sulle palle break in favore del tennista italiano, commette due doppi falli pesantissimi. Questo, però, non può e non deve sminuire la qualità del gioco di Musetti, decisamente superiore rispetto a quella del lettone. Il numero 122 del mondo nella seconda parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)trionfa meritatamente nel match dei quarti di finale del2 dicontro il lettonecon il punteggio di 6-2 6-4. L’azzurro introverà di fronte il vincitore della sfida tra Andreas Seppi e l’ucraino Illja Marchenko. L’azzurro parte fortissimo e trova subito due break che indirizzano di fatto il primo set (4-0). Il 18enne nativo di Carrara sfrutta un avvio di match ad handicap diche proprio nei momenti chiave, sulle palle break in favore del tennista italiano, commette due doppi falli pesantissimi. Questo, però, non può e non deve sminuire la qualità del gioco di, decisamente superiore rispetto a quella del lettone. Il numero 122 del mondo nella seconda parte ...

