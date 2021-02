C'era una volta Pippa Middleton… ora guarda il lato B di Letizia di Spagna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fa sbocciare la primavera con un outfit da capogiro. Letizia di Spagna in occasione della consegna delle borse di studio della Cooperazione Spagnola sfida il freddo e si presenta con una camicia a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fa sbocciare la primavera con un outfit da capogiro.diin occasione della consegna delle borse di studio della Cooperazione Spagnola sfida il freddo e si presenta con una camicia a ...

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'La gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecni… - virginiaraggi : Qui siamo al Tufello, nella periferia di Roma. Questo spazio fino a ieri era una piccola discarica a cielo aperto.… - emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - fabrizia_alb : RT @Mb_yk01_92_8501: Questa bambina terrorizzata si chiamava Czeslawa Kwoka, aveva 14 anni ed era polacca È morta nel campo di sterminio di… - CampagnaroMarco : @officialmaz è grave che in uno stato di diritto venga comminata una sanzione in violazione delle norme stesse. Fer… -