Biden apre al dialogo con l'Iran (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’amministrazione Biden apre al dialogo con l’Iran. Alla vigilia della riunione virtuale del G7, la prima a cui parteciperà il neopresidente americano, il Dipartimento di stato ha fatto sapere come gli Usa abbiano accettato l’invito dell’Europa sedersi nuovamente attorno a un tavolo con i rappresentanti di Teheran. L’obiettivo è quello di valutare la possibilità di riaprire il negoziato sul programma nucleare Iraniano ridando vita allo storico accordo del 2015 reso carta straccia da Donald Trump.In segno di buona volontà Washington ha quindi reso noto come la nuova amministrazione statunitense ha deciso di attenuare le restrizioni imposte sui movimenti dei diplomatici Iraniani a New York, dove ha sede l’Onu, e di sconfessare la tesi dell’ex presidente Trump di nuove sanzioni contro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’amministrazionealcon l’. Alla vigilia della riunione virtuale del G7, la prima a cui parteciperà il neopresidente americano, il Dipartimento di stato ha fatto sapere come gli Usa abbiano accettato l’invito dell’Europa sedersi nuovamente attorno a un tavolo con i rappresentanti di Teheran. L’obiettivo è quello di valutare la possibilità di riaprire il negoziato sul programma nucleareiano ridando vita allo storico accordo del 2015 reso carta straccia da Donald Trump.In segno di buona volontà Washington ha quindi reso noto come la nuova amministrazione statunitense ha deciso di attenuare le restrizioni imposte sui movimenti dei diplomaticiiani a New York, dove ha sede l’Onu, e di sconfessare la tesi dell’ex presidente Trump di nuove sanzioni contro ...

Michele00410624 : Biden apre al dialogo con l'Iran. Alla vigilia della riunione virtuale del G7, la prima per il neopresidente americ… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Biden apre alla ripresa del dialogo con l'Iran, no a nuove sanzioni - ilmessaggeroit : Biden apre alla ripresa del dialogo con l'Iran, no a nuove sanzioni - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Il premier ribadisce la propria matrice atlantica. Rivendica un nuovo ruolo da federatore dei Paesi del Mediterraneo e off… - AndFranchini : RT @AndFranchini: Biden al G7 per riprendersi l'Europa Vaccini, Russia e Cina sul tavolo del vertice, esordio di Draghi e del presidente Us… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden apre Wall Street: apre in calo (Dj - 0,67%) dopo aumento richieste sussidi Gli investitori restano ottimisti sulle prospettive economiche degli Stati Uniti, rassicurati anche dalla campagna vaccinale, che procede spedita come promesso dal presidente Joe Biden; si fa largo, ...

Wall Street: apre in calo (Dj - 0,39%) dopo balzo vendite al dettaglio Usa (RCO) ... convinti che presto saranno approvati nuovi aiuti e rassicurati dalla campagna vaccinale contro il coronavirus, che procede spedita come promesso dal presidente Joe Biden, con una media di circa 1,6 ...

Biden apre alla ripresa del dialogo con l'Iran, no a nuove sanzioni Il Messaggero L'Europa e il dilemma dell'alleanza con Biden Macron ha anticipato il G7 e il discorso di Biden a Monaco con una lunga intervista al Financial Times. Tra sovranità europea e autonomia strategica, nemmeno il presidente francese sembra disponibile ...

Biden apre al dialogo con l'Iran Potrebbe ripartire il negoziato sul programma nucleare iraniano, ridando vita allo storico accordo del 2015 reso carta straccia da Donald Trump ...

Gli investitori restano ottimisti sulle prospettive economiche degli Stati Uniti, rassicurati anche dalla campagna vaccinale, che procede spedita come promesso dal presidente Joe; si fa largo, ...... convinti che presto saranno approvati nuovi aiuti e rassicurati dalla campagna vaccinale contro il coronavirus, che procede spedita come promesso dal presidente Joe, con una media di circa 1,6 ...Macron ha anticipato il G7 e il discorso di Biden a Monaco con una lunga intervista al Financial Times. Tra sovranità europea e autonomia strategica, nemmeno il presidente francese sembra disponibile ...Potrebbe ripartire il negoziato sul programma nucleare iraniano, ridando vita allo storico accordo del 2015 reso carta straccia da Donald Trump ...