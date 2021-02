Anagrafe Nazionale Studenti e area per alunni con disabilità: in allegato circolare e nota (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come noto, il decreto ministeriale 28 luglio 2016 n.162 ha previsto la creazione in Anagrafe Nazionale degli Studenti di una partizione separata contente i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro integrazione scolastica. Tale partizione deve contenere informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con disabilità, nonché al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come noto, il decreto ministeriale 28 luglio 2016 n.162 ha previsto la creazione indeglidi una partizione separata contente i dati idonei a rilevare lo stato didegli, indispensabili per la loro integrazione scolastica. Tale partizione deve contenere informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate aglicon, nonché al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI). L'articolo .

