Zingaretti contrattacca | «Non si torna al Pd del 2018»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La caduta di Conte e la nascita del governo Draghi hanno rianimato i renziani rimasti “in sonno nel Pd”. Da alcuni giorni, il “fuoco amico” è ripartito alla grande: prima sulle quota rosa mancate, poi sull’intergruppo in Senato con M5S e Leu per creare un coordinamento della ex maggioranza nel nuovo campo di battaglia delle larghe intese. Vade retro, dicono dalle correnti di Lorenzo Guerini e di Matteo Orfini: «Basta alleanze con M5S, sono una gabbia». L’obiettivo è chiaro: fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti contrattacca

... con tanto di scambio di saluti tra il fondatore e Nicola, poi Grillo prosegue verso un ...Di Battista. Che continua: 'Mi auguro che questa scelta non si farà, in caso contrario ...Di qui le rassicurazioni disul fatto che "in Parlamento faremo appello ai ... sui miei rapporti con il Pd, con Conte, sta diventando, francamente, imbarazzante",da Mezz'ora In ...ROMA - Mario Landolfi, ex ministro delle Comunicazioni, uno degli ex colonnelli di Gianfranco Fini, la dice così: "Oggi è come una guerra e ci sarà chi l'ha combattuta e chi no. Giorgia Meloni e Frate ...