Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio: Sophie 'sceglie oggi'? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio: oggi dovremmo vedere la puntata in cui Sophie Codegoni sceglierà il suo corteggiatore. Chi sarà? Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio: Sophie sceglierà tra Matteo e Giorgio? Sono stati presentati i nuovi tronisti Giacomo, Massimiliano e Samantha. Hanno sostituito Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Tuttavia la scelta di quest'ultima non è stata ancora mandata in onda: dovrebbe avvenire oggi! La bellissima tronista, approdata a "Uomini e Donne" a settembre, non ha avuto un percorso facile. Alla fine ha deciso di far rimanere in studio due corteggiatori: Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

